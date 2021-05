Genève - Un balcon s’embrase, huit blessés à Meyrin

1 / 4 Le sinistre s’est déclaré au 13A, rue de la Golette, à Meyrin. 20 Minutes / leo L’incendie s’est déclaré sur un balcon du 5e étage, puis s’est propagé vers le bas. 20 MInutes / leo Plusieurs balcons des étagers inférieurs ont été endommagés. 20 Minutes / leo

Un important incendie a éclaté jeudi après-midi, peu avant 16 heures, dans un immeuble d’habitation situé au 13A, rue de la Golette, à Meyrin. Le sinistre a démarré sur un balcon du 5e étage, où les tentures se sont enflammées pour une raison que l’enquête devra déterminer. Huit personnes ont subi, à des degrés divers, des brûlures et des intoxications, légères dans la majorité des cas. Deux ont pu se rendre à l’hôpital par leurs propres moyens. Six ont été traitées au nid de blessés mis sur pied par le Service d’incendie et de secours (SIS). Une seule, victime d’une intoxication plus sévère, a dû être transportée aux HUG en ambulance. Une vingtaine d’habitants ont été évacués.

Le lieutenant-colonel du SIS Frédéric Jaques a expliqué que la centrale du 118 avait reçu une dizaine d’appels à 15h56. Les pompiers étaient sur place dix minutes après. «A ce moment, la fumée était visible depuis le bout de la piste de l’aéroport», a précisé l’officier. Les sapeurs sont intervenus avec six véhicules et 26 hommes. Ont aussi été dépêchés sur les lieux trois ambulances et un SMUR. La police cantonale, qui a engagé beaucoup de moyens, a procédé aux premières évacuations. Les pompiers volontaires de Meyrin ont complété le dispositif avec deux véhicules et six hommes.