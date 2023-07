Irak: Un incendie cause une panne d’électricité sur tout le territoire

En plein été caniculaire, un incendie dans une station électrique irakienne a provoqué samedi une panne de courant généralisée dans «tout l’Irak», ont annoncé les autorités, s’engageant à rétablir le courant «dans les prochaines heures». Le dossier de l’électricité est ultrasensible en Irak, pays de 43 millions d’habitants aux immenses richesses en hydrocarbures, mais où la population vit avec des délestages quotidiens qui empirent l’été et sont parfois à l’origine de manifestations.

Le porte-parole du ministère Ahmed Moussa a confirmé à l’AFP que la panne concernait «tout l’Irak». Les autorités réclament une «commission d’enquête» pour «déterminer les causes de l’incendie» à l’origine de la panne. L’incident a provoqué «la suspension des lignes de transmission» entre les régions du sud et du centre et a mis à l’arrêt les centrales de production, selon le ministère. Des travaux sont en cours afin de parvenir à un «retour à la normale dans les prochaines heures».