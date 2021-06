Soleure : Un incendie dans un bâtiment résidentiel et commercial fait une victime

Une personne a perdu la vie dans un incendie tôt lundi matin à Breitenbach (SO). Le feu avait pris dans un appartement situé dans un immeuble commercial et résidentiel. Une enquête a été ouverte, rapporte la police cantonale soleuroise dans un communiqué.

Peu après 5 h 30, la police cantonale a été informée qu’une épaisse fumée s’échappait d’un appartement situé dans un immeuble commercial et résidentiel de la Neumattstrasse.

Le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du sinistre et du décès.