Un incendie dans un entrepôt à Carouge

Un incendie s’est déclaré lundi dans un entrepôt situé au 41, route des Jeunes, à Carouge (GE). Les pompiers ont été alertés à 7h53. «Par chance, les employés étaient déjà sur place, et ont pu vite nous appeler», relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Le personnel avait évacué les lieux avant l’arrivée des sapeurs. Sur place, ceux-ci ont constaté qu’il y avait beaucoup de fumée dans ce bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage.