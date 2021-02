Une femme qui se trouvait sur le balcon au premier étage a été grièvement blessée et conduite directement à l’hôpital en ambulance.

Dimanche très tôt le matin, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation situé au centre-ville de Bienne, à la Rue de Mâche. Quatre personnes, dont deux enfants, ont été conduites à l’hôpital pour des examens. Une femme qui se trouvait sur le balcon au premier étage a été grièvement blessée et conduite directement à l’hôpital en ambulance.

L’incendie, qui s’est propagé aux premier et deuxième étages de l’habitation, a pu être maîtrisé puis éteint par les quelque vingt membres des sapeurs-pompiers. Pour des raisons de sécurité, une surveillance d’incendie a ensuite été mise en place. Le bâtiment a par ailleurs été fortement endommagé et n’est plus habitable actuellement.