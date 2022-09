Chine : Un incendie dans un restaurant fait 17 morts

Un incendie qui a frappé mercredi un restaurant dans le nord-est de la Chine a fait 17 morts et trois blessés, selon les autorités.

Un incendie dans un restaurant dans la grande ville de Changchun, capitale de la province du Jilin (nord-est de la Chine), a fait 17 morts et trois blessés mercredi, selon les autorités. Le feu a pris peu avant 12h40 locales (6h40 en Suisse), a indiqué le gouvernement local, sur le réseau social Weibo.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les médias chinois montraient des flammes faisant rage au rez-de-chaussée d’un bâtiment et une dense fumée grise s’échappant par les portes et les fenêtres. «Les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux» et les opérations de secours étaient terminées vers 15h, indique le communiqué des autorités.