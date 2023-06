Etats-Unis: Un incendie de batteries de vélos fait quatre morts à New York

Getty Images via AFP

«Il est tout à fait clair que cela a été causé par des batteries au lithium-ion et des vélos électriques», a précisé la cheffe des pompiers de New York, Laura Kavanagh.

Un incendie causé par des batteries au lithium pour vélos électriques a causé la mort de quatre personnes à New York mardi, ont annoncé les pompiers, tirant à nouveau la sonnette d’alarme sur des accidents qui grimpent en flèche avec le développement du secteur des livraisons à domicile.

Le feu a pris durant la nuit dans une petite boutique d’entretien de vélos et trottinettes électriques au rez-de-chaussée d’un immeuble, au pied duquel jonchait mardi un amas impressionnant de deux-roues noircis, d’après une photo postée par les pompiers de New York sur leur compte Twitter officiel.

Lors d’un point presse sur place, dans le quartier de Chinatown à Manhattan, la cheffe des pompiers de la ville, Laura Kavanagh, a communiqué un bilan de quatre morts et deux blessés graves. «Il est tout à fait clair que cela a été causé par des batteries au lithium-ion et des vélos électriques», a-t-elle ajouté, précisant que le magasin avait déjà été épinglé pour des violations des règles de sécurité.

Incendies en forte hausse

Il s’agit du 108e incendie de ce type depuis le début de l’année à New York, avec un bilan total de 66 blessés et 13 morts, incluant les victimes de mardi, ont déclaré les pompiers. En avril, une jeune femme de 19 ans et son petit frère de 7 ans avaient été tués dans un feu similaire dans l’arrondissement du Queens.