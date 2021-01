C’est un café un peu trop serré qui bouillait dans la cafetière d’une salle de pause d’entreprise, jeudi matin à Gais (AR). Oubliée un peu trop longtemps sans surveillance, elle a fini par prendre feu et dégager une importante fumée envahissant tout le bâtiment. Manque de pot, une école était située dans les locaux juste au-dessus; les élèves ont donc été évacués le temps de l’intervention des pompiers, qui ont rapidement pu éteindre la cuisinière et le feu qui s’en dégageait. Personne n’a été blessé, mais les dégâts matériels causés par la fumée sont estimés à plus de 10’000 fr.