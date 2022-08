Rome (I) : Un incendie détruit un plateau des mythiques studios de Cinecittà

Un incendie s’est déclaré lundi dans les mythiques studios de Cinecittà à Rome, faisant craindre le pire en cette période de sécheresse historique, pour un bilan matériel finalement léger, a-t-on appris auprès des studios et des pompiers. «L’incendie a été éteint. Il n’y a ni blessés, ni intoxiqués, ni dégâts matériels graves», a annoncé un porte-parole des studios, Marlon Pellegrini, dans un communiqué.

Déjà en 2007, le feu avait ravagé des décors de la série «Rome»

Berceau du péplum «Ben Hur» et de «La dolce vita» de Fellini

De nombreux chefs-d’œuvre classiques ont été tournés dans la «ville du cinéma» comme «Ben Hur» (1959) de William Wyler et la «Dolce Vita» (1960) de Federico Fellini. Dans les années 1970, le boom des productions télévisées et la crise des productions cinématographiques avaient mis un terme à l’âge d’or de Cinecittà, qui connaîtra ensuite une longue traversée du désert.

Privatisés, puis repassés sous contrôle public en 2017, les studios ont de nouveau accueilli des productions étrangères dès le début des années 2000, sans cependant jamais retrouver leur lustre originel. Ils ont dévoilé l’an dernier un plan de développement de 260 millions d’euros avec l’ambition de devenir d’ici à 2026 «un important pôle cinématographique européen», en pariant sur les séries et les programmes TV. Ce plan prévoit notamment le doublement de la surface des studios, la création et la rénovation de plateaux, la construction d’une piscine intérieure et d’un théâtre avec un écran vert à 360°.