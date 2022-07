Neuchâtel : Un incendie détruit une partie de la forêt de Chaumont

Des cendres et de la suie ont remplacé la forêt.

Le temps sec a été fatal à toute une zone de la forêt de Chaumont, au dessus de la ville de Neuchâtel. Un incendie s’y est déclaré jeudi dans l’après-midi. Un témoin a avisé les pompiers à 17h30, et ceux-ci ont immédiatement déployé d’importants moyens: 36 soldats du fez et neuf véhicules, dont deux camions de transport d’eau. Quelque 80'000 litres d’eau ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre. Une veille a été organisée par les pompiers, afin d’éviter tout nouveau départ de feu. Une enquête a par ailleurs été ouverte par le Ministère public, et la police neuchâteloise a lancé un appel à témoins.