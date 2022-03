Genève – Un incendie éclate dans un bâtiment  rempli de bois

1 / 9 Le sinistre a entièrement ravagé un atelier d’ébénisterie. 20 min / jef Le sinistre s’est déclaré dans un immense bâtiment de la zone industrielle des Charmilles, à l’avenue de Châtelaine. 20 min / jef A 2h du matin, les pompiers étaient maîtres du feu. 20 min / jef

Incendie secours Genève

Quand les pompiers sont arrivés au 43, avenue de Châtelaine, dans la zone industrielle des Charmilles, les flammes léchaient déjà la façade d’un immense bâtiment abritant plusieurs ateliers d’artisans. Il était 0h58, ce lundi matin, et l’affaire aurait pu très mal tourner si les sapeurs n’avaient pas pu se déplacer aussi vite. A 0h56, des agents de sécurité, avertis par une alarme automatique, avaient donné l’alerte: un local d’ébénisterie étaient en flammes, en plein milieu de la bâtisse. A sa gauche, à sa droite et à l’arrière, une multitude de locaux, tous garnis de bois et d’autres matériaux facilement inflammables.

«La difficulté était d’éviter que le feu se propage latéralement et en profondeur, explique le lieutenant Nicolas Millot, l’officier chargé de la communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Nous l’avons donc massivement attaqué par les trois côtés, afin de le prendre en sandwich.» Pour mener cette opération, le SIS a engagé vingt pompiers professionnels et cinq véhicules, secondés par dix volontaires et deux véhicules. A 2h, il ne restait rien de l’atelier où s’était déclaré le sinistre – «à la couleur du béton, on devine que la chaleur a facilement atteint 600 à 800 degrés» – mais les locaux adjacents ont été épargnés. «Dorénavant, le feu est sous contrôle, il ne se propage plus, mais agit encore en hauteur», observe Nicolas Millot.