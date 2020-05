CANTON DE SCHWYTZ

Incendie dans un hôtel

Les 40 hôtes et habitants de cet établissement de Seewen ont pu être évacués sains et saufs

Un incendie a éclaté au milieu de la nuit de vendredi à samedi dans un hôtel à Seewen (SZ). Les 40 hôtes et habitants ont pu être évacués sains et saufs et relogés dans un autre hôtel, a indiqué samedi la police cantonale.