Genève: Un incendie éclate dans un immeuble des Charmilles

Plus de fumée que de mal pourrait-on écrire. Vendredi, en fin de matinée, un feu d’appartement a dégagé de gros volumes de fumée, à l’avenue Wendt, dans le quartier des Charmilles. Les pompiers ont été alertés à 11h26. A 11h30, il étaient à pied d’œuvre. «Sur place, nous avons constaté un important dégagement de fumée», a indiqué le major Jérôme Barbey, du Service incendie et secours Genève (SIS).

Les sapeurs ont dès lors armé une lance et opéré des manœuvres pour ventiler cet appartement du deuxième étage en feu. Le sinistre a été maîtrisé à 11h54. Fort heureusement, la personne qui occupait le logement en flammes était sortie par ses propres moyens. «Nous avons installé un nid de blessé dans une arcade voisine et mobilisé deux ambulances et un SMUR», poursuit Jérôme Barbey. Des précautions qui se sont avérées inutiles, puisqu’aucun locataire n’a été incommodé par la fumée.