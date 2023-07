Genève: Un incendie en pleine nuit ravage une vieille bâtisse

Cinq explosions

A l’intérieur de la bâtisse, en ruine depuis une vingtaine d’années: des carcasses de voitures, des outils, des bidons et des bouteilles de gaz. Cinq d’entre elles ont explosé sous l’effet de la chaleur, dont l’une à proximité des pompiers qui intervenaient. Aucun d’eux n’a été touché. Huit autres bouteilles de gaz ont été évacuées. Le feu s’est propagé à la maison adjacente au corps de ferme: l’unique habitant a pu sortir par les escaliers. Il n’a pas été blessé. Le SIS l’a par la suite relogé dans un hôtel: «On ne laisse jamais personne sans logement, souligne le porte-parole. Si on n’arrive pas trouver une solution par les services sociaux ou autres, on contacte un hôtel.»

Lieux détruits

Cinq lances à main et une lance-camion ont été nécessaires pour circonscrire l’incendie. Celui-ci était sous contrôle vers 2h30. S’en est suivi «un long travail de dégarnissage et de veille d’extinction», qui a pris fin vers 8h30. Une enquête devra déterminer les causes du sinistre. Celui-ci a mobilisé 20 pompiers du SIS, venus avec six engins, dont une ambulance. Ils ont été rejoints par dix sapeurs volontaires de Veyrier, équipés de deux engins. La maison et le corps de ferme ont été déclarés inhabitables et détruits par l’ingénieur spécialisé en bâtiment du SIS. L’occupant sera pris en charge par la commune.