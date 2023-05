Onex (GE): Un incendie fait quatre blessés et détruit un logement

A 23h13, lundi soir, les pompiers recevaient un appel signalant un feu dans un appartement onésien, à la rue du Vieux-Moulin. Sept minutes plus tard, quinze hommes répartis dans quatre camions et une ambulance arrivaient sur place, rejoints par cinq pompiers volontaires d’Onex. Le feu s’est déclaré dans la chambre d’un logement situé au premier étage. Les flammes ont rapidement été vaincues par les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS), à l’aide d’une unique lance. «Quand le feu vient des étages inférieurs, il est facilement atteignable. Le problème vient plutôt du dégagement de fumée qui incommode les étages supérieurs», explique le Lieutenant du SIS, Nicolas Millot. Dans ce cas précis, la fumée n’a pas gagné l’allée. En revanche, les quatre occupants du logement ont été incommodés. Ils ont été transportés aux HUG.