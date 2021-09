Espagne : Un incendie fait rage près de Malaga, provoquant de nouvelles évacuations

L’Andalousie est frappée par un incendie qui a déjà ravagé 6000 hectares depuis mercredi. Le sinistre a fait un mort et provoqué l’évacuation de 2000 personnes.

Ce feu géant, à l’ œ uvre depuis mercredi soir dans la montagne de la Sierra Bermeja, dans le sud de l’Espagne, a repris des forces, dimanche matin, en s’unissant à un deuxième foyer, initialement provoqué par le premier incendie, ont expliqué les autorités. Il a conduit le gouvernement régional d’Andalousie à demander l’appui de l’Unité militaire d’urgence et à évacuer de façon préventive plusieurs nouveaux villages, dont Genalguacil, Juzcar et Jubrique, ont précisé , sur Twitter , les services de secours.

«Une force inhabituelle»

«On parle d’un feu d’une puissance et d’une force inhabituelles par rapport aux incendies que nous sommes habitués à voir», a expliqué, lors d’une conférence de presse, un responsable du service de lutte contre les incendies, Alejandro Garcia, pour justifier ces décisions. Au total, plus de 2000 personnes ont été évacuées à cause de cet incendie, dans lequel un pompier de 44 ans a trouvé la mort, jeudi.