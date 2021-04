Californie : Un incendie mortel cachait aussi un meurtre

Une enquête a révélé que l’incendie qui a fait deux morts et dévoré des milliers d’hectares en Californie l’an dernier était en réalité intentionnel et visait à cacher un meurtre.

«Cacher son crime»

Victor Serriteno, arrêté en septembre et accusé du meurtre de Priscilla Castro, fait face dorénavant à des accusations d’incendie criminel et de meurtre de deux hommes, Douglas Mai, 82 ans et Leon «James» Bone, 64 ans, morts dans leur maison à cause de l’incendie.