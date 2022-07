JURA BERNOIS : Un incendie ravage la déchèterie de Tavannes

Le centre d’élimination et de traitement des déchets de Tavannes a été la proie des flammes, dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux lecteurs-reporters ont filmé et photographié l’important sinistre.

Selon RJB, l’alarme a été donnée vers 20h45 mardi soir. Les pompiers de la Birse, de Tramelan et des villages environnants ont été mobilisés, bientôt rejoints par ceux de Bienne. La situation excentrée des lieux a rendu l’intervention compliquée. Plusieurs agriculteurs ont prêté main-forte pour acheminer de l’eau sur place. À minuit encore, les camions de pompiers et les tracteurs enchaînaient les allers et retours entre Tavannes et le site de Ronde-Sagne afin d’arroser le bâtiment concerné.