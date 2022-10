Genève : Un incendie ravage la ferme bio du Sonneur, à Avully

La ferme du Sonneur, située à Avully en contrebas des jardins familiaux, a brûlé tôt ce mardi matin. Le Service d’incendie et de secours est intervenu après avoir reçu trois appels à 4h59. Huit véhicules et quarante sapeurs-pompiers ont été engagés, des professionnels comme des volontaires d’Avully, de Chancy et d’Avusy.