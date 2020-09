Ouganda : Un incendie ravage l’une des plus vieilles unis d’Afrique

Construite en 1941, l’Uni de Makarere dans la capitale ougandaise, Kampala, était devenu un centre de référence pour l’Afrique de l’est. Elle a été en grande partie détruite par les flammes cette nuit.

Un important incendie a détruit une partie du bâtiment principal de l’université Makerere, l’une des plus prestigieuses et des plus vieilles d’Afrique, a annoncé ce dimanche la police ougandaise.