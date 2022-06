Russie : Un incendie ravage un immeuble de bureaux à Moscou

Un bâtiment de 10 étages et d’une surface de 70’000 m² s’est embrasé vendredi dans la capitale russe. Le feu, désormais éteint, a fait deux blessés.

Les secours russes ont annoncé avoir éteint l’incendie d’un immeuble de bureaux de Moscou survenu vendredi matin et qui a fait selon un premier bilan deux blessés. «À 12 h 32 (10 h 32 en Suisse), l’incendie était totalement liquidé», a indiqué le ministère russe des Situations d’urgence sur son compte de la messagerie Telegram.

Le «Grand Setoun Plaza» est un immeuble de dix étages et d’une surface de 70’000 m², selon son site. Il est situé dans l’ouest de Moscou. Selon le ministère, 340 pompiers ont été déployés avec leurs camions et trois hélicoptères. Une heure avant la maîtrise du sinistre, les autorités avaient fait état de deux blessés. Quelque 130 personnes ont pu sortir ou ont été évacuées par les pompiers.

Des images des secours montraient un feu violent, des volutes de fumée noire et un camion et des pompiers luttant avec leur lance à eau contre les flammes. Les incendies de ce type, souvent mortels, sont fréquents en Russie et souvent dus à la vétusté des lieux ou au non-respect de normes de sécurité.