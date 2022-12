Lausanne: incendie sans gravité, mais trafic très perturbé

Lausanne/Pully : Un incendie sans gravité, mais un trafic fortement perturbé

Mercredi après-midi, un appartement était la proie des flammes, à la limite des communes de Lausanne et Pully.

«J’ai vu un important dégagement de fumée, épaisse et noire, qui s’élevait au-dessus d’un bâtiment relativement neuf et moderne», explique une Lausannoise. Mercredi après-midi, vers 16h, un incendie s’est déclaré dans un appartement de l’avenue du Léman, dans un immeuble situé à la limite des communes de Lausanne et Pully. «Il n’y a pas eu de blessé ni de personne incommodée par la fumée», rassure la police de la capitale vaudoise.