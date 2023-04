Veytaux (VD): Un incendie se déclare dans un chalet

Samedi, aux alentours de 14h, un incendie s’est déclaré dans un chalet de Veytaux, au-dessus de l’autoroute A9. Le dégagement de fumée était visible loin à la ronde. «Il s’agit d’une bâtisse un peu isolée, dans la forêt. J’ai vu monter deux camions de pompiers et des patrouilles de police», explique un habitant de Veytaux. Vers 16h, la fumée avait déjà largement diminué. «J’imagine que l’incendie est en passe d’être éteint», poursuit notre témoin. La police cantonale confirme l’incendie. Pour l’heure, les causes du sinistre ne sont pas connues et la gravité des dégâts n’a pas pu être évaluée.