Chavannes-près-Renens (VD)

Le feu crépite, une voisine réveille tout l'immeuble

Un incendie s'est produit dans un locatif dimanche à l'aube. Quand les secours sont arrivés, tous les résidents avaient quitté les lieux. Ils saluent l'action d'une voisine qui n'a pas ménagé ses poumons.

Un résident: «elle a été extra»

Si à l'arrivée des pompiers et de la police, il n'y avait plus besoin de procéder à une quelconque évacuation, c'est que des habitants ont crié avec ardeur et abnégation pour réveiller les locataires endormis. La palme revient sans doute à une femme qui s'est époumonée à réveiller la plupart de ses voisins, les uns après les autres. «Elle a été extra», s'enthousiasme un locataire âgé. «Mais certains comme moi ont le sommeil particulièrement lourd», rigole-t-il, heureux du dénouement de l'affaire.