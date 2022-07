Genève : Feu et grosse fumée au sommet d’un locatif à Plainpalais

Un sinistre a éclaté dans les combles d’un immeuble de la rue Gourgas. Une douzaine de personnes ont du évacuer leur appartement. Il n’y a pas eu de blessé.

«C’est le concierge qui a sonné chez moi et m’a demandé de quitter les lieux», a témoigné une locataire du 4, rue Gourgas, qui réside au sixième et dernier étage de cet immeuble du quartier de Plainpalais. Vers 11h45, jeudi, une forte odeur de fumée a envahi le secteur: un incendie avait éclaté au sommet du bâtiment, dans les combles, actuellement en chantier. «Les dégâts y sont importants, et en tous cas un appartement a été enfumé, a indiqué le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, du Service d’incendie et de secours (SIS). En tout, une douzaine d’habitants ont été évacués, mais aucun n’a été blessé.»