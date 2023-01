France : Un «incendie volontaire» paralyse une gare à Paris toute la journée

Incendie volontaire

La SNCF avait fait état plus tôt dans la matinée d’un «acte de malveillance» dans un poste d’aiguillage et d’un «incendie volontaire sur des câbles électriques», qui a provoqué l’interruption totale tôt mardi matin – au départ et à l’arrivée – du trafic des TGV et des TER, ainsi que de la ligne P du Transilien.