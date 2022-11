Guyane : Un incident d’avion coupe du monde la plus vaste commune de France

Accessible seulement par les airs ou l’eau, Maripasoula, en Guyane française, est désormais isolée. Un avion n’a pas bien atterri sur la piste provisoire, détrempée. Et la saison des pluies n’arrangera rien…

La commune de Maripasoula, en Guyane, plus vaste de France avec ses 18’360 km², se retrouve isolée du monde après qu’Air Guyane a décidé de suspendre les liaisons aériennes, à la suite d’un incident à l’atterrissage, début novembre. Car en temps normal, Maripasoula n’est accessible que par avion ou en pirogue, sur le fleuve Maroni. Un avion de cette compagnie, un LET 410, a effectué une sortie de piste, sans gravité, le 4 novembre, en se posant sur la piste provisoire en latérite du petit aérodrome. L’appareil a eu dû mal à freiner sur le sol, rendu glissant par la pluie.

Air Guyane a décidé en conséquence de ne plus desservir la ville sine die. «La piste provisoire n’est pas encore éprouvée», a justifié Christian Marchand, directeur de la compagnie, qui transporte chaque année 37’000 voyageurs sur la ligne Cayenne-Maripasoula. La piste historique du petit aérodrome, recouverte d’un revêtement dur, est en travaux depuis quelques semaines, et pour une période de six mois. Mais, avec la saison des pluies qui s’annonce, Christian Marchand craint que ce délai ne soit dépassé.