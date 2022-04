Présidentielle française : «Un incident majeur» qui pourrait coûter cher à Jean Lassalle

Dimanche, l’ex-candidat a fait mine de voter blanc avant de finalement se déclarer «abstentionniste devant l’urne». Sa vidéo contrevient au Code électoral, et les retombées n’ont pas tardé.

Dimanche, début d’après-midi en France. À quelques heures des résultats de l’élection présidentielle, le calme règne encore sur le web. Il est environ 13h quand Jean Lassalle vient réveiller les réseaux sociaux avec une vidéo sobrement intitulée «Abstentionniste». Les images montrent l’ex-candidat arrivant au bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), saluant le personnel et s’éclipsant brièvement dans l’isoloir. Il en ressort tout sourire, fait mine de glisser son bulletin dans l’urne, puis déclare: «Je refuse de participer à ce vote. C’est-à-dire: je m’abstiens.»

Avant ce coup d’éclat, Jean Lassalle avait assuré qu’il voterait blanc. Il a finalement estimé que «le vote blanc n’était plus à la hauteur» de sa «désapprobation la plus totale devant la campagne électorale que nous venons de vivre». L’ex-candidat savait qu’il prenait des risques en agissant de la sorte, car sa mise en scène contrevient au Code électoral. Et le leader du mouvement Résistons! ne s’est pas trompé: selon RTL, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) a saisi le Conseil constitutionnel.