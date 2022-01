Zurich : Un inconnu a bouté le feu à une auto

Un homme a versé un bidon d’essence sur une voiture avant de prendre la fuite. Il a pu être rattrapé.

Lundi, peu après 8 h 30, une voiture a pris feu près de la gare de Zurich-Altstetten. Selon la police municipale, les pompiers ont pu rapidement éteindre l’incendie. Personne n’a été blessé. Comme l’ont rapporté des témoins, un homme a aspergé la voiture d’essence et y a mis le feu. Il aurait ensuite pris la fuite. Un lecteur a pu observer la scène depuis la fenêtre d’un appartement. «J’ai d’abord entendu deux personnes se disputer. Ensuite, j’ai vu un homme arroser la voiture avec un estagnon. J’ai d’abord pensé qu’il voulait la dégivrer, raconte le quinquagénaire. Mais moins de 20 secondes plus tard, un incendie s’est déclaré. Soudain, j’ai vu d’énormes flammes. Heureusement, il n’y avait personne à proximité.» Selon la police, peu après 11 h 30, un suspect, un Suisse de 36 ans, a pu être interpellé. Le déroulement des faits et le motif ne sont pas clairs.