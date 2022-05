Lausanne : Un inconnu flashe sur elle et se pointe à son domicile à l’aide de l’annuaire des autos

Des dérives ont été enregistrées plus d’un mois après l’entrée en vigueur de l’Auto-index, l’annuaire des automobilistes vaudois.

En plus du flash des radars, les femmes au volant doivent aussi redouter celui des dragueurs lourds qui peuvent retrouver leur adresse.

Pour les automobilistes vaudois, il y a un avant et un après 4 avril 2022. Cette date marque l’entrée en vigueur de l’Auto-index dans le canton de Vaud. En un simple clic et sans débourser le moindre centime, sur la base d’un numéro de plaque, n’importe quel internaute peut retrouver les coordonnées d’un propriétaire. Auparavant, le nom et l’adresse d’un détenteur d’une plaque d’immatriculation étaient communiqués sur demande écrite, mais cette prestation était facturée 20 francs.