A Wimmis (BE), un inconnu vole 600’000 litres d’eau

Le 11 juillet dernier, 600’000 litres d’eau ont été siphonnés d’une bouche d’incendie à Wimmis (BE). «Il s’agit d’une consommation supplémentaire de plus de 1000 litres par minute pendant environ onze heures», écrit la commune dans un appel à témoins. Et alors que son réservoir d’eau était quasi vide, la commune a dû faire face le 19 juillet à un incendie de forêt. En l’espace de 24 heures, le groupe spécialisé dans les incendies a dû intervenir trois fois. Et un hélicoptère a dû apporter de l’eau supplémentaire.