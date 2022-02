Football : Un incroyable coup franc en Italie

Franco Vazquez, joueur de Parme en Serie B italienne, a inscrit un but digne d’un jeu vidéo contre Crotone.

Non, ce n’est pas une action de console, mais on pourrait le croire vu la trajectoire du ballon. Franco «Mudo» Vazquez, joueur de Parme en Serie B italienne (deuxième division), a inscrit un but hallucinant contre Crotone. Sur coup franc, l’Italo-Argentin a trouvé la lucarne grâce à une frappe parabolique improbable, qui a terminé sa course pile dans la lucarne adverse. Au final, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1.