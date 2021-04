Des milliers de mails et de coups de fil

Le consulat français a expliqué à Luc* qu’un engouement particulier pour le renouvellement des pièces d’identité a été observé à la suite de la fermeture des frontières entre la Suisse et la France au printemps 2020. Le consul général indique qu’à l’époque, durant les 85 jours de fermeture de l’office, 60’000 appels téléphoniques et 40’000 mails ont été reçus et traités. «Au total, nous sommes venus en aide à plus de 15’000 personnes.» Actuellement, le haut fonctionnaire calcule qu’entre 120 et 130 personnes sont reçues chaque jour au consulat.