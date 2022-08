Athlétisme: Un incroyable Petrucciani en argent sur le tour de piste

À la surprise générale, Ricky Petrucciani a apporté une troisième médaille à la Suisse aux Championnats d’Europe de Munich. Au lendemain des deux médailles d’argent obtenues par Simon Ehammer et Mujinga Kambundji sur le décathlon et le 100 m, le Tessinois de 22 ans s’est offert le même métal que ces deux glorieux compatriotes en prenant la deuxième place de la finale du 400 m.

Champion d’Europe M23 la saison dernière, Ricky Petrucciani a fait plus que confirmer son grand potentiel mercredi soir sur le tartan du Stade olympique. Placé dans le peu enviable couloir numéro 8, le jeune Helvète a réussi une dernière ligne droite exceptionnelle pour venir se classer juste derrière le Britannique Mattew Hudson-Smith en 45''03, échouant à un centième de son record personnel. Qualifié de manière inattendue pour cette finale, le Zurichois Lionel Spitz, champion de Suisse en titre de la spécialité, a de son côté terminé au septième rang en bouclant son tour de piste en 45''66.

Angelica Moser au pied du podium

Avec des chronos de 13''35 et 13''50, le Bâlois Jason Joseph et le Lucernois Finley Gaio ont pris respectivement les quatrième et cinquième places de la finale du 110 m haies. Victoire de l’Espagnol Asier Martinez.