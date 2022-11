Coupe du monde: «Un incroyable sentiment» pour Fabian Rieder

Une surprise. Parti s’échauffer l’esprit tranquille durant la deuxième période de Suisse-Cameroun (1-0), Fabian Rieder a vu ses pulsations grimper d’un coup. «Le préparateur physique Olivier Riedwyl m’a demandé de faire deux ou trois accélérations, raconte le milieu. Et puis, j’étais prêt à retourner sur le banc, quand on m’a annoncé que je rentrais. Le coach m’a alors dit de rester calme et que ce n’était que du football. Forcément, il y avait de la nervosité, mais ça me semble assez normal lorsqu’on fait ses débuts en Coupe du monde. Quoi qu’il en soit, j’étais prêt!» Une première sélection en équipe de Suisse dans la plus grande des compétitions de football. Il y a pire quand on a vingt ans.