Espagne : Un indépendantiste modéré élu président régional de la Catalogne

Pere Aragonés a été élu à la tête de la communauté autonome par le Parlement régional vendredi, avec pour objectif d’obtenir un référendum d’autodétermination de la part de Madrid.

«Dialogue et négociation»

Divergence de stratégie

«Le dialogue ne consiste pas à dire “ou il se passe ce que je veux ou je me lève et je m’en vais”. Ça, ça ressemble davantage à du chantage», a lancé le dirigeant des socialistes en Catalogne, l’ex-ministre de la Santé Salvador Illa.

Avec 7,8 millions d’habitants, la Catalogne est l’une des régions les plus riches et les plus peuplées d’Espagne. Les idées indépendantistes ont gagné du terrain au cours des dix dernières années, conduisant en 2017 à une proclamation d’indépendance unilatérale dont les principaux leaders sont en prison ou ont fui à l’étranger, et à une grave crise politique. Mais la population reste divisée à ce sujet.