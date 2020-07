Disparition de naya rivera

Un indice crucial et un corps retrouvé

Avant de disparaître dans le lac Piru, l’actrice a envoyé à ses proches un cliché de son fils. La police, qui s’est appuyée sur cette image pour cibler ses recherches, a retrouvé un corps.

Cinq jours après la disparition de l’actrice et chanteuse Naya Rivera, les autorités du comté de Ventura (Californie) ont annoncé avoir retrouvé un corps dans le lac Piru. Elles tiendront une conférence à 23h00 (heure suisse).

Depuis, les opérations de recherche se sont succédées dans ce lac réputé dangereux pour ses courants imprévisibles et son fond jonché d’arbres et de débris. En vain jusqu’à ce mardi. Comme le montre une vidéo publiée ce week-end sur le compte Twitter de la police du comté de Ventura, la visibilité au fond de l’eau était très mauvaise, et les équipes ont dû avoir recours à des sonars pour localiser le corps de l’une des stars de la série «Glee».