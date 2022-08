Genève : Un individu a été poignardé aux Charmilles

«J’ai entendu des sirènes et je suis sorti voir ce qui se passait. Il y avait plein de policiers et une camionnette», relate un habitant des Charmilles. Jeudi soir vers 21h, la rue de Lyon a été le théâtre d’une agression à l’arme blanche, à la hauteur du numéro 85. «Un individu a été victime de plusieurs coups de couteau. Il se trouve actuellement à l'hôpital», confirme le Ministère public. Tous les commerçants du quartier font état d’un déploiement policier rapide et conséquent, qui s’est prolongé durant une heure au moins.