Lausanne: Un individu encagoulé fait irruption dans une salle de classe

«J’étais descendu pour imprimer des fiches quand j’ai vu plusieurs voitures de police parquées devant l’établissement. Peu après, le doyen nous a demandé de tous rester en salle des maîtres, le temps que les forces de l’ordre sécurisent le bâtiment», raconte mercredi un enseignant du collège de Villamont, à Lausanne. Peu avant la récréation de 10h, un individu encagoulé a fait irruption dans une classe de 11e Harmos, avant de brandir son portable et de lancer la diffusion d’un dessin animé.

«Quand l’enseignante s’est approchée de lui, celui-ci a pris la fuite. Cela n’a duré que quelques secondes», précise Sébastien Jost, porte-parole de la police municipale lausannoise. Plusieurs patrouilles ont cependant été envoyées sur place pour contrôler et sécuriser le bâtiment. Pendant ce temps, il a été demandé aux élèves en récréation de rester à l’extérieur. La police a conclu à «une mauvaise plaisanterie». «Personne n’a été menacé et aucun élément ne fait craindre une menace pour quiconque, ajoute le communicant. Aucune plainte n’a été déposée, mais des investigations sont en cours pour identifier l’individu.»

Soutien psychologique

Si la situation est revenue à la normale vers 11h, l’enseignant a utilisé une bonne partie de son cours pour faire le point avec ses élèves, âgés d’environ 15 ans, même s’ils n’ont pas été confrontés à l’intrus: «Ils ont vu des agents de police, armés pour la plupart, et avaient beaucoup de questions. On en a discuté ensemble pendant une trentaine de minutes. Je leur ai conseillé d’aller voir le psychologue scolaire. Le but est que, dorénavant, ils ne soient pas traumatisés avant de venir à l’école.»