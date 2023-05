Vuadens (FR): Un individu malveillant tente d’empoisonner des chiens

Lundi, un chien a échappé à une mort potentielle, grâce au bon réflexe de sa maîtresse. «Mon épouse faisait la promenade d’Aïko lorsqu’il a été attiré par quelque chose qui était dissimulé sous une glissière. Lorsqu’il a relevé sa tête, il tenait un bout de saucisson dans sa gueule. Ma femme lui a fait lâcher sa prise avant de découvrir que la friandise était piégée», raconte un élu vuadensois. Choquée, la propriétaire du toutou s’est débarrassée de la viande empoisonnée et a poursuivi son tour. Une demi-heure plus tard, elle a raconté sa mésaventure à son mari.

«J’ai alors dit à mon épouse qu’on devait à tout prix retourner sur place et regarder s’il y avait d’autres pièges afin d’éviter que d’autres chiens ne soient victimes de la même malveillance. On a trouvé deux bouts de saucisson, qu’on a ramassés et collectés dans un sac. De retour à la maison, j’ai téléphoné à la police qui, après m’avoir entendu, a transféré mon appel à un garde-faune», déroule le maître d’Aïko. Ce dernier a ensuite averti l’agriculteur auquel appartient le champ à proximité, «histoire que ses vaches ne soient pas, à leur tour, empoisonnées». L’homme a également publié un post sur Facebook afin d’avertir la population de la malveillance. La publication a été partagée plus de 3800 fois depuis.