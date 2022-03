Olivia Rodrigo: un inédit dans son documentaire

Olivia Rodrigo : Un inédit dans son docu pour Disney+

La vie de la chanteuse Olivia Rodrigo sera mise en images dans un documentaire dispo dès le 25 mars 2022. Le public sera gratifié d’une surprise musicale.

En plus d’images privées, d’extraits de concerts et d’interviews de l’Américaine de 19 ans, on pourra y entendre un inédit, encore au stade de démo que la chanteuse conserve toujours précieusement sur son iPhone. «J’écoutais certains titres non publiés et je suis tombée sur celui-ci. Et je me suis dit qu’il n’était pas si mal», a raconté Olivia à «Rolling Stone». On pourra entendre ce morceau durant le générique du documentaire. Dans cette même interview, on apprend également qu’Olivia est de retour en studio: «J’ai tellement hâte de sortir des nouveautés et de créer mes prochains mondes».