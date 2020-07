Coronavirus

Un infectiologue somme Alain Berset de prendre trois mesures urgentes

Discothèques, masques et voyages à l’étranger: Christian Garzoni espère une réaction immédiate des autorités sanitaires suisses face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19.

Chef de clinique à l’hôpital Monucco de Lugano et membre de la Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie, Christian Garzoni attend une réaction rapide des autorités suisses.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus ne cesse d’augmenter dans le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Amérique du Sud et les Caraïbes sont devenues la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations , tandis que la Chine a enregistré l’apparition de foyers infectieux dans trois provinces. En Belgique, l’augmentation du nombre de cas a été qualifiée d’«inquiétante» .

«Nous pouvons rapidement perdre le contrôle »

Même son de cloche du côté de Christian Garzoni, infectiologue, chef de clinique à l’hôpital Monucco de Lugano et membre de la Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie (CFP). Selon lui, «le traçage des contacts a ses limites. Si les Cantons ne réagissent pas rapidement, nous pouvons rapidement perdre le contrôle au plannational».

Trois mesures phares

Pour éviter ce scénario, Christian Garzoni interpelle les autorités fédérales, et plus particulièrement le ministre de la Santé, Alain Berset. L’infectiologue les somme d’agir au plus vite dans trois domaines: