Zurich : Un influenceur de mode zurichois soupçonné de viol

Plusieurs jeunes femmes portent de graves accusations contre Travis The Creator. Deux d’entre elles ont déposé une plainte. L’influenceur nie toutes les accusations.

Il pose avec des voitures de luxe, des montres fantaisistes et des cheveux aux couleurs vives. L’influenceur de mode zurichois Travis The Creator aime l’extravagance et le glamour. Les accusations portées contre lui le sont moins. Sur Instagram, il est notamment accusé d’avoir abusé sexuellement et violé des jeunes femmes.

Entre-temps, deux victimes présumées ont porté plainte contre l’influenceur. L’une d’entre elles est Mona Walker, 24 ans, originaire de Lucerne. «J’étais très peu sûre de moi, il me manipulait», raconte-t-elle à «20 Minuten».