Amérique du Nord : Un influent cardinal accusé d’agressions sexuelles au Canada

Le cardinal Marc Ouellet est accusé d’avoir procédé à des attouchements inappropriés à l’égard d’une stagiaire entre 2008 et 2010 lorsqu’il était archevêque de Québec

L’ecclésiastique, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, l’une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican, aurait procédé à des attouchements inappropriés à l’égard d’une stagiaire entre 2008 et 2010 lorsqu’il était archevêque de Québec selon des accusations figurant dans un document issu de l’action collective autorisée par la Cour supérieure de cette province francophone en mai dernier.

Ces révélations interviennent trois semaines après une visite du pape François au Canada, au cours de laquelle il s’est excusé pour les abus perpétrés par des membres de l’Église dans des pensionnats pour autochtones. Contacté par l’AFP, le diocèse de Québec a répondu prendre «acte des allégations à l’endroit du cardinal Marc Ouellet», 78 ans, et ne vouloir «faire strictement aucun commentaire à ce sujet».

«L’impression d’être pourchassée»

Cette plainte figure parmi les témoignages de 101 personnes disant avoir «ayant été agressées sexuellement» par plus de 80 membres et des employés laïcs du diocèse de Québec entre juin 1940 et aujourd’hui, soulignent les documents judiciaires.