Technologie : Un ingénieur chinois crée le premier iPhone pliable

Apple est attendu au tournant avec un premier iPhone pliable, mais la firme de Cupertino ne semble pas pressée de se joindre au petit cercle formé par Samsung, Huawei ou Motorola dans le domaine. Qu’à cela ne tienne, un jeune ingénieur chinois, après s’être donné beaucoup de mal, a réalisé un modèle fonctionnel d’iPhone pliable.

Après plusieurs mois et un joli petit budget dépensé, le tour était joué. Capture d’écran Youtube

C’est sur YouTube qu’a décidé ce jeune chinois de présenter sa nouvelle création. En plus d’y expliquer en détail tout le processus de fabrication, il a même réalisé un teaser dans la veine des keynotes d’Apple pour présenter ce qu’il a baptisé iPhone V. Pour assembler correctement diverses pièces d’un iPhone X, mêlées à celles d’un Galaxy Z Flip et d’un Motorola Razr pour la charnière, il a dû jouer d’astuces, en imprimant en 3D au passage des pièces nécessaires permettant d’assembler de manière viable tout ce petit monde. Le plus grand défi étant de repositionner tous les éléments à l’intérieur des deux moitiés d’iPhone.

Il a ainsi intégré la carte mère avec le SoC et la mémoire dans la partie basse tandis que l’autre partie reçoit la batterie et les capteurs photo. Un agencement que l’on retrouve chez Samsung et Motorola dans leurs modèles commercialisés. Ce fut également un casse-tête pour récupérer la couche flexible de l’écran original de l’iPhone X, ce qui a nécessité pas loin d’une quarantaine d’essais. Mais après plusieurs mois et un joli petit budget dépensé, le tour était joué.

Réalisé de la sorte, l’iPhone V est utilisable, il fonctionne même plutôt bien aux dires de son concepteur, qui est passé par la case jailbreak pour y ajouter quelques apports logiciels. Cependant, il n’a pas pu l’optimiser du côté du software autant que le feraient les équipes d’ingénieurs d’Apple et on peut constater que ce pliable « maison » pourrait être plus fonctionnel.

Reste que l’ingénieur chinois, avec pas moins de 170 000 vues en un jour sur YouTube, semble intéresser plus d’un quidam dans le domaine de la tech. De quoi donner, peut-être, des idées du côté de Cupertino, qui plancherait bien sur des produits pliables, mais qui, selon les dernières fuites, favoriserait dans un premier temps un iPad pliable pour une commercialisation encore hypothétique.