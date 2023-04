Football: Un international italien percuté par un tram

À l’image du sniper transalpin (192 buts en 314 parties de Serie A), ses filles n’ont pas, non plus, été touchées dans leur chair et ne souffriraient que de blessures mineures. Selon «L’Equipe», l’une d’elles a néanmoins quitté l’hôpital avec une minerve et sept autres personnes ont été acheminées aux urgences. Aucun blessé grave n’a été à déplorer.