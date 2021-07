États-Unis : Un intrus exécute sa famille, elle fait la morte et sauve son petit frère

Une écolière de 10 ans a survécu au massacre de ses parents et de sa sœur de 6 ans en trompant le tireur, mercredi au Texas.

La petite Harmony, 6 ans, et ses parents de 29 et 35 ans n’ont pas survécu.

Deux Américains de 29 et 35 ans et leur fille de 6 ans ont trouvé la mort dans une fusillade survenue mercredi à Houston (Texas). Les deux autres enfants de la famille qui étaient présents ce soir-là ont survécu, grâce au courage et à l’intelligence de l’aînée. Selon ABC 13, la jeune fille de 10 ans a fait semblant d’être morte jusqu’à ce que le tireur quitte les lieux. Elle a ensuite attrapé son petit frère âgé d’un an et a fermé la porte à clé avant d’alerter sa grand-maman via FaceTime. Touchée à un bras, l’écolière a été hospitalisée d’urgence. Son état est stable.