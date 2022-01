E-sport : Un invité surprise fait rentrer les superteams dans le rang

L’équipe Rogue a dominé ce week-end les grands favoris Fnatic et Vitality dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Le scénario semblait être écrit d’avance, avec un duel annoncé entre Fnatic et Vitality, les deux superteams de cette saison du LEC, le championnat européen de «League of Legends». Car Fnatic s’était encore renforcé avec deux joueurs majeurs (Wunder et Humanoid) alors que Vitality avait réussi un mercato exceptionnel, en rapatriant d’Amérique du Nord les deux stars Perkz et Alphari. Pourtant, c’est une troisième équipe qui domine ce début de saison, en étant toujours invaincue: Rogue.