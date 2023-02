États-Unis : Un iPhone de première génération vendu plus de 58’000 francs

Les personnes en possession d’un iPhone 2G ont un trésor entre les mains si elles ne l’ont jamais déballé. Lors d’une vente aux enchères organisée par la société LCG Auctions, un exemplaire de ce smartphone sorti il y a près de seize ans encore dans sa boîte d’origine sous cellophane vient de se vendre 63’356 dollars (plus de 58’500 francs). Mis aux enchères avec un prix de départ de 2500 dollars, l’objet avait été estimé à 50’000 dollars. «Il s’agit d’une pièce vraiment remarquable, laquelle présente un grand intérêt pour les collectionneurs et les investisseurs», avait indiqué la maison de vente aux enchères dans la description du produit .

Record battu pour un iPhone 2G

Invention de l’année 2007

Lancé en 2007, avec 4 ou 8 Go d’espace de stockage et une caméra 2 Mpx (contre jusqu’à 1 To et 48 Mpx de l’actuel iPhone 14 Pro), l’iPhone 2G, aussi connu sous le nom d’iPhone EDGE, avait été élu invention de l’année 2007 par «Time Magazine». Bien qu’il ne pouvait pas accéder au réseau 3G pour naviguer sur internet et ne proposait pas de fonctionnalité de copier-coller, l’appareil doté d’un écran tactile innovant pour l’époque a révolutionné le marché du smartphone en introduisant un format sans aucun clavier physique.