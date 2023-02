Apple : Un iPhone très haut de gamme attendu en 2024

Les consommateurs qui trouvent l’iPhone 14 Pro Max cher n’auraient encore rien vu. Apple plancherait en effet sur un futur modèle encore plus premium et cher, selon le spécialiste de la marque à la pomme Mark Gurman. Faisant l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines, ce modèle nommé Ultra ne serait pas le nouveau nom donné à l’iPhone 15 Pro Max attendu à l’automne. Ce nouveau produit intégrerait en revanche la gamme d’iPhone 16 prévue pour 2024 en la complétant d’un smartphone très haut de gamme, croit savoir le fameux journaliste de Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire. Il ne remplacerait donc pas le modèle premium Pro Max. Pour rappel, le prix de vente de l’iPhone 14 Pro Max, le haut du panier des modèles d’iPhone actuels, oscille entre 1299 francs (128 Go) et 1899 francs (1 To).